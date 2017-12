Perú vs Australia por Rusia 2018: fecha, hora, ciudad y canales de transmisión

Perú vs Australia se medirán por el grupo C del Mundial Rusia 2018, que también integran las selecciones de Francia y Dinamarca. El partido de la bicolor contra los ‘canguros’ oceánicos se jugará el martes 26 de junio de 2018, a las 9 am (hora peruana), en el estadio Fisht de la ciudad rusa de Sochi.

El encuentro Perú vs Australia será transmitido en vivo y en directo para todo el país por los canales Latina (señal abierta – canal 2) y DirecTV (cable).

Como se recuerda, Perú clasificó al Mundial Rusia 2018 tras vencer en el repechaje a Nueva Zelanda, mientras que Australia hizo lo propio al superar a Honduras también por la repesca mundialista.

