Perú enfrentaría a Holanda o Grecia antes de viajar el Mundial Rusia 2018

Este lunes 18 de diciembre se confirmó que la Selección Peruana jugará partidos amistosos con Croacia e Islandia en marzo próximo, en su preparación para disputar el Mundial de Rusia 2018.

El partido con Croacia se disputará el 23 de marzo en Miami, Estados Unidos, y contra Islandia el 27 del mismo mes en Nueva York, precisó Oviedo durante la presentación de la nueva camiseta oficial de Perú.

Pero antes de viajar a Rusia, la Selección Peruana disputará un último partido amistoso que se disputaría el sábado 2 de junio.

El rival para dicho encuentro no está confirmado, pero trascendió que podría ser Holanda o Grecia, selecciones que no se encuentran clasificadas al Mundial y que no tendrían problemas para viajar hasta Sudamérica.