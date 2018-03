Periodista argentino minimiza a jugadores y ‘destroza’ a Alianza Lima

A un día del trascendental partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors en el Estadio Nacional de Lima por Copa Libertadores, un conductor radial argentino de “Radio Sentido”, Horacio Gubana, minimizó a todos los jugadores del club íntimo. Todo ocurrió cuando la producción mostró una portada de un diario deportivo.

“Los peruanos son increíbles. Yo no entiendo, a mí se me cayeron varios ídolos acá. Dirigentes peruanos por favor, ¿cuál es el problema que tienen con Boca? No sé si tienen la chance de ganarle a Boca, hay que ganarle a un equipo que viene con estos monstruos”, señaló Horacio Gubana en el programa en vivo respecto a Alianza Lima.

“Primero tienen que tenerlo respeto a los argentinos. Es uno de los mas ganadores del fútbol mundial. ¿Así juegan? Tienes nombres de Perú, a ver si hay algún conocido que pueda por sobre todas las cosas birlar a Boca por perjudicarlo”, agregó.

“Muchachos, ¿saben la historia que tiene Boca en la Copa Libertadores y ponerle ese cartel (portada de diario peruano)? Están demasiado equivocado. Les guste o no, es Boca y le va a dar un lindo ‘cachetazo’ a Alianza Lima. Más con la forma que ya nos están tratando”, dijo el periodista deportivo.

Su colega señaló a muchos jugadores de Alianza Lima y Horacio Gubana solo pudo conocer a dos. “¿Cómo entró a la Copa Libertadores Alianza Lima?”, consultó.

Finalmente, habló sobre Pablo Bengoechea. “Me imagino, (Pablo Bengoechea) sabiendo de fútbol, debe tener alguno que sepa pegarle a los tiros libres, porque él le pegaba muy bien. Cuando él le pegaba era gol. Pero si no les da la capacidad de tratarnos como corresponde, no tiene la capacidad de ganarlo a Boca”, finalizó.

Alianza Lima recibe a Boca Juniors este 1 de marzo desde las 7:30 pm. (hora peruana) por la primera fecha del Grupo 8 de la Copa Libertadores.

