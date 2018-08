Pep Guardiola aclara: "Nadie me contactó en Argentina"

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), Claudio Tapia, aseguró que preguntaron por Pep Guardiola para convertirlo entrenador de la selección platense. Sin embargo, por temas económicos, era complicada la llegada el español.

“Muy difícil, billetera gorda. Algo averiguamos. Sí. La verdad, averiguamos. Había una imposibilidad muy grande”, aseguró el titular, sobre las posibilidades de ver a Pep Guardiola al mando de la Albiceleste.

Las declaraciones llegaron hasta Inglaterra y el DT de Manchester City respondió a lo dicho por ‘Chiqui’ Tapia. “Estoy bastante decepcionado con lo que dijeron en Argentina, hablando de que es imposible contactarme por mi salario”, aseguró.

“Para saber eso, tienen que conocer mi salario y tienen que saber que yo sé exactamente que cuando estás con una selección nacional es totalmente diferente a dirigir un equipo. Y la tercera cosa, la más importante, es que nadie me contactó“, añadió, en declaraciones que reproduce ‘Olé’.

Pep Guardiola aclaró que respetará el vínculo que tiene con los ‘citizens’. También descartó que dirigirá al equipo nacional de Argentina, pues ellos tienen profesionales capaces de guiar a la Selección adulta.

“Por supuesto porque yo tengo contrato y quiero estar acá hasta que termine. No fue correcto decir que la razón para no dirigir a la Selección Argentina era mi salario”, señaló el técnico.

“Yo no voy a entrenar a Argentina, pero tampoco está bueno que me pongan en un lugar incómodo, porque no sé qué puede pasar en un futuro. El entrenador tiene que ser argentino. Hay muchos, y son realmente buenos. Yo no voy a entrenar a la Argentina“, finalizó.