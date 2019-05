Pelé elogia a Lionel Messi tras anotar su gol 600

Lionel Messi marcó un doblete en el Camp Nou cuando el FC Barcelona venció por 3-0 a Liverpool FC durante la ida de la semifinal de la Champions League. Este partido también significó su gol número 600, hecho que no pasó desapercibido para Pelé, quien hizo uso de las redes sociales para felicitarlo.

El astro azulgrana se lució con un doblete en la victoria registrada en el Camp Nou y alcanzó la marca goleadora con su segunda conquista, un golazo de tiro libre que difícilmente será olvidado.

“Me gustaría felicitarlo a usted, Lionel Messi, por su gol número 600. Qué forma de marcarlo. Sensacional”, destacó Pelé a los 78 años a través de su cuenta en Twitter.

I would like to offer my congratulations to you, Lionel Messi, on your 600th goal. What a way to score it. Fabulous. // Gostaria de oferecer meus parabéns a você, Lionel Messi, pelo seu gol número 600. E que maneira de atingir essa marca. Sensacional. @TeamMessihttps://t.co/VH5u7U4d8H