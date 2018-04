Pedro Aquino aclara su futuro tras descender con Lobos BUAP

Pedro Aquino, volante peruano, vivió un triste final de temporada en la Liga MX del fútbol mexicano con el Lobos BUAP, luego de perder la categoría, y ahora se concentra en la Selección Peruana y en aclarar su situación deportiva.

“De hecho estoy muy triste y dolido con el equipo por no poder contribuir como se debe para dejarlo en Primera, pero la vida continúa. Es momento de pensar en mi futuro. Tengo mucho dolor porque llegué con mucha ilusión”, sostuvo Aquino para su web oficial.

Pedro Aquino dejó en claro que no continuará en Lobos BUAP y que el dueño de su carta pase es el Monterrey.

“Estoy muy agradecido con el club. Desde que llegué a México me atendieron de maravilla, con Lusa y toda la gente de la directiva. Muy agradecido con Rafa Puente que me dio la oportunidad de jugar todos los partidos y la confianza que me dio”, expresó.

“Aún no tengo definido mi futuro, Yo pertenezco a Monterrey, me quedan dos años de contrato y, pese a este mal momento, se me vienen cosas importantes en mi carrera, aunque debo tomar las cosas con calma”, agregó.

El exjugador de Sporting Cristal dijo que ahora se preocupará en meterse en el grupo de 23 jugadores de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 y en ser titular.

“Debo pensar ahora en la Selección, sabemos que el Mundial será una gran vitrina pero vamos paso a paso, primero quiero estar estar entre los 23 y jugar y luego lo que Dios quiera. Trato de esforzarme la máximo y estar en la lista”, concluyó.