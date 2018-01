¿Paulo Dybala sufre una lesión de consideración? Así informó la Juventus

El argentino Paulo Dybala, delantero de la Juventus, que se retiró lesionado en el partido contra el Cagliari, sufre un problema muscular “de nivel leve-medio” en el muslo derecho, informó este domingo el club turinés en un comunicado.

“Tras retirarse del partido ante el Cagliari, el delantero argentino se ha sometido esta mañana a una resonancia magnética que ha confirmado una lesión en los flexores del muslo derecho de grado leve-medio”, se lee en la nota.

“El jugador comenzará inmediatamente la rehabilitación y su tiempo de recuperación se establecerá en los próximos días”, agrega la Juventus.

Paulo Dybala notó el dolor en el muslo a los 50 minutos de juego del duelo ganado 1-0 el sábado por la ‘Vieja Señora’ en el campo del Cagliari y pidió inmediatamente el cambio al entrenador, Massimiliano Allegri.

El argentino salió caminando, sin necesidad de ayuda por parte del equipo médico, y se cubrió los ojos con las manos en el intento de contener su visible decepción.

It's nine days off for the Bianconeri as @SerieA_TIM hits the winter break while we can also provide an update on @PauDybala_JR's condition. https://t.co/RYkcHI71TWpic.twitter.com/ajYfXQfaoy