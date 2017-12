Paulinho: “Siempre recordaré mi primer clásico contra Real Madrid”

El triunfo del FC Barcelona ante Real Madrid por 3-0 en LaLiga Santander ha sido un gran resultado para los culés, pero fue un clásico para el recuerdo para el brasileño Paulinho, quien tuvo un papel destaco en la victoria de los catalanes.

Emocionado por el triunfo en el Santiago Bernabéu, el carioca confesó que será una experiencia que difícilmente olvidará: “Estoy muy contento porque fue mi primer clásico y se trató de una victoria importante. No tengo palabras para describir lo que es vencer en el primer clásico”.

Asimismo, agradeció la confianza que sus compañeros y el comando técnico han puesto en él: “Estoy trabajando para ayudar al equipo al máximo. El entrenador me dio total libertad. Eso me ha ayudado bastante. En los partidos tengo de referencia a Suárez, Messi o Rakitic, aunque me fijo mucho en Busquets, lo tengo como referencia, eso me ayuda y confío en tener continuidad”.

Finalmente, tuvo palabras de elogio para Lionel Messi: “Jugar al lado de Messi te facilita las cosas, es el mejor del mundo, es un tipo diferente. Mis recuerdos junto a él van a quedar guardados. Este mi primer clásico quedará guardado en mi memoria por siempre”.