Paul Pogba y su momento más bajo en Manchester United

Regularidad no es la palabra que podría el momento de Paul Pogba en el Manchester United de José Mourinho, pues en los últimos cuatro cotejos de los “red devils” el francés no ha jugado un partido completo. Al parecer se habrían generado problemas entre el técnico y el medio campista.

Cuando la prensa inglesa consultó a Mourinho por la situación de Pogba expresó: “Es difícil encontrar un centrocampista con más potencial que Pogba. Ha trabajado bien y le gusta entrenar, nunca he tenido un problema con él”.

Pero estas declaraciones del DT lusitano no se ajustan a la realidad em comparación con los números que obtienen otros jugadores de la Premier League como, por ejemplo Kevin De Bruyne (Manchester City) que lleva 11 goles y 19 asistencias, mientras que Paul Pogba tiene 3 tantos y 10 pases a gol.

Ahora, entrando al terreno de lo que publican los medios europeos, “L´Equipe” informa que Pogba habría exigido a José Mourinho cambiar su esquema de 4-3-3 por un modelo donde el francés pudiese jugar de interior izquierdo, pero las lesiones sufridas en el medio campo de Manchester United, han imposibilitado a los “red devils” a utilizar a tres centrocampistas (donde se acomoda mejor Pogba).

José Mourinho lo entiende de esta manera: “Para mí, ser un box to box significa ser bueno en un área y en la otra área. Significa defender bien en un lado y tener la condición física y la resistencia de llegar al otro, donde debes ser bueno marcando o creando. Cuando pierdes el balón, tienes que llegar a la otra área. Entonces, me confunde cuando algunos dicen que el box to box tiene que desentenderse de las labores defensivas. ¡Eso no es un box to box! Este país ha producido muchos jugadores así y yo he tenido el placer de entrenarlos, pero hoy en día, con los opinadores, los agentes, los familiares el concepto box to box está cambiando un poco. Para mí, el box to box simplemente es un centrocampista. Y Pogba es un centrocampista”.