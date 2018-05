Paolo Guerrero: periodista Pierre Manrique fue encarado por hincha peruano

Este video es viral en Facebook y YouTube. Un hincha peruano esperó al periodista Pierre Manrique y cuando lo tuvo cerca lo encaró en plena calle, acusándolo de haber perjudicado a Paolo Guerrero.

Según las voces de algunos hinchas, Pierre Manrique perjudicó al revelar los resultados de la prueba de dopaje que se le practicó a Paolo Guerrero tras el partido contra Argentina, en el que, hasta ese momento, solo se hablaba de un “resultado analítico adverso”.

“Tu eres el soplón”, le soltó el aficionado, quien no fue identificado, al ver a Pierre Manrique, supuestamente saliendo de una reunión.

“Tú eres el que dio la noticia del antidoping. Gracias por eso, todos los peruanos te lo agradecemos”, le increpó el hincha, mientras Manrique trataba de explicarle lo que sucedió.

El video continúa, se da una charla, casi sin insultos (“nos cag…”, dijo el hinchas y “estas hablando boludeces”, soltó el periodista), pero no pasó a mayores. Pierre Manrique, periodista que trabajó muchos años en Argentina y hoy está al frente del área deportiva de RPP, se retiró diciendo: “si no me crees, no me crees”.

El video está en Facebook y YouTube y se volvió viral en cuestión de segundos.

Paolo Guerrero y la reacción de un hincha contra Pierre Manrique en plena calle. (Video: YouTube)