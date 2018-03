Paolo Guerrero: "Me decaigo, pero mis papás me dan fuerza"

Paolo Guerrero volvería a los entrenamientos con el Flamengo en los próximos días, aunque seguiría sin poder jugar. Sin embargo, guarda esperanzas en que se anule la pena que le impusieron por “una injusticia”.

“Por el momento estoy inhabilitado de jugar, estoy pasando por una injusticia. Mi paciencia cada vez se acorta, no sé por qué se está demorando muchísimo y eso me incomoda. Me quita el sueño”, declaró el delantero peruano en una entrevista con ESPN.

En otro momento, indicó que si bien pasa por momentos difíciles, sus padres son un gran apoyo para seguir adelante.

“Trato de mantenerme fuerte y ponerle mucha concentración a mis entrenamientos. Uno que otro día me decaigo pero mis papás son el motor de mi vida y en los momentos complicados me dan fuerza. Para mí, es un tema que no se necesita mucho tiempo, pero estoy a la espera. Estoy enfocado en mí, pensando en estar bien para jugar, no solo pensando en el Mundial”, agregó Paolo Guerrero.

Finalmente, se refirió sobre su situación con el Flamengo, equipo con el que tiene contrato mediados de año.

“Tengo contrato con Flamengo hasta agosto. No me cierro a ninguna posibilidad. En buena hora si regreso a Europa. Quiero que mis últimos partidos sean por Alianza Lima”, puntualizó.