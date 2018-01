Pachuca vs Pumas EN VIVO ONLINE por la Liga MX

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Pachuca vs Pumas UNAM por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Hidalgo de Pachuca Soto. El encuentro comenzará a las 20:06 horas (hora peruana). Patiño tendrá la tarea que la UNAM recupere protagonismo en esta segunda mitad de temporada, en un cotejo que será transmitido por canal de YouTube y el minuto a minuto de Peru.com.

Pachuca vs Pumas | alineaciones probables

Pachuca: Blanco, González, Murillo, Aguirre, Guzmán, Honda, Martínez, Jorge Hernández, García, Sagal y Jara.

Pumas: Saldivar, Alcoba, Van Rankin, González, Fórmica, Díaz, Cabrera, Mendoza, Gallardo, Figueroa, Barrera.

Hora: 20:06 (hora peruana)

Estadio: Hidalgo Pachuca de Soto

Árbitro: Jonathan Hernández.

Pachuca vs Pumas | previa

El técnico David Patiño tendrá la tarea de que los Pumas recuperen el protagonismo, limpie el prestigio, tras los malos resultados en 2017 con Juan Francisco Palencia y Sergio Egea. La directiva apostó por un hombre de casa, si bien ya había tenido experiencia en el banquillo con Monarcas Morelia, Patiño fue canterano y campeón con Pumas en su época como futbolista.

Dejando el amargo 2017, este nuevo año es una oportunidad para que los Pumas vuelvan a los primeros lugares de la Liga MX y para ello decidieron reforzarse con el defensa español Alejandro Arribas, el retorno de Luis Fuentes, y los atacantes Matías Alustiza y el colombiano Yuber Asprilla.

Mientras que las bajas fueron el uruguayo Gerardo Alcoba y el chileno Bryan Rabello, quienes emigraron a Santos Laguna.

La deuda pendiente de los Pumas es que no llegan a unos Play Off desde el Apertura de 2016, difícil misión que tendrá que hacer en este semestre. Además de volver a Liguilla, la exigencia del equipo es sumar unidades importantes para no meterse en problemas de descenso pensando, incluso, en el próximo Apertura 2018.

Por otro lado, Pachuca tendrá que empezar con pie de derecho en su condición de local. Son cinco los refuerzos para el cuadro hidalguense: el delantero gambiano Kekuta Manneh; Dairon Mosquera, colombiano lateral izquierdo; Sebastián Palaciostambién jugador que llega para apoyar en ofensiva; el ariete paraguayo Walter González y el regreso de un ídolo para los Tuzos, Christian ‘Chaco’ Giménez.