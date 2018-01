Oswaldo Alanís puede perderse el Mundial con México por pedir un aumento

El defensor del Chivas de Guadalajara, Oswaldo Alanís, se vio perjudicado con la decisión que tomó la directiva del club tras hacer una renovación de su contrato para la presente temporada. A penas a un día de haber arrancado la actividad del 2018 y de comenzar el Torneo Clausura de la Liga MX, el jugador de 28 años “no jugará” en el siguiente semestre tras decisión del estratega Matías Almeyda.

El seleccionado de México terminó contrato a fines de año y quedará libre; sin embargo, en pleno año del Mundial Rusia 2018 su continuidad se perjudicará por pedir un aumento en su contrato. El técnico de Chivas de Guadalajara decidió que no jugará pero que seguirá entrenando para que no pierda el ritmo y el estado físico.

“En cualquier parte del mundo un jugador que va a quedar libre, no participa más y acá va a pasar lo mismo. Por eso dije que lo voy a entrenar para que él no pierda su estado físico, pero no va a jugar Oswaldo”, declaró en entrevista para el diario Cancha.

Ante la decisión, el estratega señaló que suplirá su lugar por los jóvenes del club, pues confía en ellos.

Por otro lado, la Asociación Mexicana de Futbolistas alzó la voz y manifestó su apoyo al jugador, y en este rubro, el estratega del Chivas destacó esa unión hacia el defensor, aunque también instó que el propio futbolista cuenta todos los detalles del caso.

“No sé si sus colegas (AMFpro) realmente llegaron a saber cuál fue el motivo y la postura de él. No lo sé, creo que por ahí con el afán de defender a un compañero se juntaron, eso es lo positivo, pero creo que hay temas que son delicados y que realmente en este caso el que mejor los podría explicar es el jugador”, señaló Matías.

“Sería incómoda (la situación) si Oswaldo fuese otro, con una personalidad negativa, que arrastre a jugadores que por ahí no les toque jugar, pero Oswaldo es un tipo totalmente positivo, una gran persona, un gran profesional y, de hecho, por eso he pedido que siga con nosotros entrenándose hasta que él pueda cumplir su sueño”, develó.