Mohamed Salah hace feliz a pequeño hincha de Liverpool

Mohamed Salah sigue dándole alegrías a la hinchada del Liverpool en la Premier League y esta vez no fue la excepción al ser el autor del gol del triunfo del cuadro ‘red’ sobre el Brighton & Hove Albion que se disputó en Anfield.

Pero cuando terminó el partido entre Liverpool y Brighton & Hove Albion, con victoria de los de Jürgen Klopp por 1-0, Salah, autor del gol del partido, se sacó la camiseta y se lo entregó a un niño, que estaba junto a su padre.

Only just picked up on this from yesterday. No fanfare, just a nice touch for the right reasons and made a kid’s day. pic.twitter.com/jC6BIe1hM3