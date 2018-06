Neymar y la alucinante oferta que el Real Madrid ofrecerá al PSG

Real Madrid tiene en la mira al brasileño Neymar y quiere que sea su estandarte ante la cada vez más cercana posibilidad que el portugués Cristiano Ronaldo abandone el club blanco.

Según informó este viernes The Sun, Real Madrid planea superar la cláusula de rescisión que Neymar tiene en su contrato con el PSG, como para que no quede dudas de su verdadero interés y, además, se convierta en una oferta que no se pueda rehusar.

En este momento, Neymar no tiene opciones de salida, pero su cláusula se activa el 1 de setiembre y es por 300 millones de euros. Por ello, Real Madrid, siempre según The Sun, ofrecerá 350 millones de euros y un salario astronómico al brasileño, casi a la par de Lionel Messi.

La cosa va en serio. A Florentino Pérez no le gustó nada la declaración de Cristiano Ronaldo tras ganar la final de la Champions League al Liverpool y por ello, lo dejaría ir.

Neymar es la gran estrella del futuro, ya que Lionel Messi y el propio Cristiano se acercan al final de sus carreras.