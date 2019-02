Neymar, tras nueva lesión con el PSG: "Me quedé unos dos días en casa, solo lloraba"

Neymar, atacante brasileño del París Saint-Germain (PSG), afirmó en una entrevista al programa “Esporte Espetacular”, divulgada este martes, que estuvo dos días llorando en casa tras la nueva lesión que sufrió en el pie derecho el pasado 23 de enero.

“Esta vez tardé más para digerirlo. Me quedé unos dos días en casa, mal, solo lloraba, realmente triste”_, dijo el jugador, de 27 años, en un adelanto de la entrevista que se transmitirá por completo el próximo 3 de marzo.

El camisa ‘10’ del PSG se recupera de una nueva lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, el mismo hueso que se rompió la temporada pasada y del que fue operado en aquella ocasión.

Para Neymar, esta segunda lesión fue “hasta más complicada” que la primera, desde el punto de vista anímico.

“La primera vez, cuando me lesioné, dije: ‘Vamos, vamos a agilizar, vamos a operar pronto, que tenemos que llegar a la Copa del Mundo (de Rusia). No me quedé triste”, relató la estrella de la selección brasileña.