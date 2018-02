Neymar: “No tiene derecho a pedir a algo que no ha cumplido”

La demanda impuesta Neymar al FC Barcelona ha causado mucho revuelo e indignación en la dirigencia del equipo culé. Precisamente, su vicepresidente, Jordi Mestre fue entrevistado por el diario Mundo Deportivo donde, entre otras cosas, tuvo duras palabras sobre el accionar del brasileño.

Al ser consultado sobre la posibilidad de Neymar en el Real Madrid este respondió: “Neymar sólo me preocupará cuando esté en el equipo que juegue contra nosotros… no me preocupa ni me ocupa lo que haga Neymar futbolísticamente”.

Seguidamente, cuando se le formuló la pregunta sobre la demanda interpuesta por el carioca reclamando el pago por el bonus de renovación, Mestré sentenció: “Moralmente no tiene derecho a pedir algo que no ha cumplido. Creemos que si le ofrecimos unas condiciones era para que las cumpliese. Si no las cumple, no tiene por qué cobrarlo. Así de claro y luego el juez que decida lo que tenga que decidir”.

Asimismo, el directivo culé confesó que se sienten decepcionado por la actitud mostrada por Neymar.

En otro extracto, el entrevistador destacó que cada vez que Barcelona fichó a alguien proveniente del Liverpool, los blaugranas se alzaron con la Champions League, como fueron los casos de Javier Mascherano y Luis Suárez, a lo que Jordi Mestre contestó: _“Si es así, iremos fichando jugadores al Liverpool… Pero que sean más baratitos, que cada vez que vamos ahí nos pegan unos sablazos ( en relación a los altos pagos que realizan por cada uno de los jugadores del club inglés)”. El último fichaje del Camp Nou fue el brasileño Philippe Coutinho venido, precisamente, del Liverpool.