"Haz lo que quieras si ganas con Brasil y consigues la Champions", le dijeron a Neymar

Neymar fue el gran perdedor en la gala de FIFA The Best el último lunes y si ya tenía un mal día, este se cerró con un terrible mensaje de Chritophe Dugarry, ex jugador de Francia y campeón del mundo en 1998 quien instó al brasileño a ganar algo antes de decir o hacer algo.

En declaraciones a la radio RMC Sport de Francia, Dugarry señaló que ‘Ney’ “está desperdiciando su tiempo en PSG” y espera que sus palabras le sirvan de lección para que recapacite.

Para ‘Duga’ que Neymar no brille como debe en PSG no se debe al aspecto táctico. “Con el talento de este chico, puede jugar en todas las posiciones ofensivas si quiere. Con el Barcelona jugó por la izquierda y fue excelente”, sin embargo lo que le falta al brasileño, en propias declaraciones del ex futbolista “es jugar más en equipo. Correr por sus compañeros”.

“Este gran jugador está echando a perder su paso en París porque no tiene compromiso: correr, sudar, hacer esfuerzos por sus compañeros. Si quiere moverse a la izquierda o hacia el número 10, lo hará, pero no quiere defender y nadie puede hacer eso excepto Messi o Ronaldo”, agregó.

Pero lo peor vino después. “Demuestra lo que eres, gana con Brasil, gana la Champions League y luego haz lo que quieras. Por ahora, ¿qué derecho tienes?”, finalizó.