Neymar confiesa el “peor momento de su vida” en el fútbol

Neymar es uno de los mejores futbolistas del mundo. Actualmente juega en el PSG y, ahora buscará su revancha el próximo año para alzar la tan ansiada Copa del Mundo. En una entrevista, el brasileño reveló cuál fue el peor momento de su vida: la lesión en el Mundial Brasil 2014.

Durante el partido contra Colombia, Neymar tuvo que ser sacado del estadio en ambulancia para ser trasladado a un hospital. “Ha sido el peor momento de mi vida”, afirmó. Esto ocurrió cuando Camilo Zúñiga golpeó en al parte lumbar al atacante, preocupando a sus propios compañeros y a los hinchas.

El dolor y el llanto de Neymar se traslucía en su rostro y evidenciaba que no podía continuar en la competición. En semifinales, Brasil tuvo que jugar ante Alemania y perdió de manera catastrófica por 7-1. Tres años después, el brasileño recuerda la fractura de una vértebra y los trágicos momentos posteriores.

“Esa lesión ha sido mi peor momento de mi vida. Esa semana sólo lloraba, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, mi familia… Recuerdo llorar, llorar y no parar de llorar”, afirmó.

“No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía las piernas y me llevaron al hospital que tienen en el estadio. Me dijeron “la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti”.