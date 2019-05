Neymar parte a Brasil sin permiso del entrenador del PSG

Muchas veces da la impresión que en la interna del PSGNeymar se manda solo y está por encima, incluso, de la autoridad del propio técnico; esta vez tras conocerse que el delantero dejó Paris para sumarse a los entrenamientos de la Selección de Brasil, la misma que no recibió el visto bueno de su entrenador, el alemán Thomas Tuchel.

Neymar estuvo en el evento de la fundación del PSG durante el miércoles. Luego del acto, el futbolista habría viajado a su país para sumarse a los trabajos de la Selección de Brasil, que se alista para la Copa América Brasil 2019.

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, admitió en conferencia de prensa que nunca dio autorización para que el atacante abandone la disciplina del primer equipo.

“¿“Neymar”:https://peru.com/noticias-de-neymar-3109 ha sido liberado por el PSG? No, no por mí. No es una decisión deportiva, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no”, afirmó Thomas Tuchel.

PSG, campeones de la Ligue 1 desde hace algunas jornadas, disputarán el último choque de esta campaña frente al Reims. Le Parisien indica que Neymar no iba a participar en este duelo por la suspensión recibida después de agredir a un fanático en la final de la Copa de Francia.