New York Red Bulls vs Xolos Tijuana EN VIVO ONLINE por la Concachampions

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Red Bull Arena de Nueva Jersey, no te pierdas el minuto a minuto del partido entre New York Red Bulls vs Xolos de Tijuana, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se realizará mañana martes 13 de marzo a las 7.00 pm (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de FOX Sports Cono Norte.

New York Red Bulls vs Xolos Tijuana | Posibles Alineaciones

New York Red Bulls: Luis Robles; Michael Murillo, Aaron Long, Tim Parker, Kemar Lawrence; Tyler Adams, Marc Rzatkowski; Alex Muyl, Kaku, Daniel Royer y Bradley Wright-Phillips.

Xolos de Tijuana: Gibran Lajud; Omar Mendoza, Pablo Aguilar, Juan Carlos Valenzuela, Damián Pérez; José Rivero, Damián Musto; Luis Mendoza, Miller Bolaños, Mateus Goncalves y Alberto García.

New York Red Bulls vs Xolos Tijuana | La previa

El encuentro entre los New York Red Bulls y los Xolos de Tijuana definirán al primer clasificado hacia la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF y son la visita quienes la tienen complicadas ya que vienen de caer en la ida por 2-0, en casa, contra el conjunto estadounidense.

Por parte de los New York Red Bulls se juegan, una vez más, su primer pase hacia las semifinales de esta competencia; la edición anterior de la Concachampions fueron eliminados en cuartos de final por los Vancouver Whitecaps.

En los respectivos torneos locales, los New York Red Bulls vencieron a los Portland Timbers (donde milita el peruano y ex Universitario Andy Polo) por una goleada de 4-0 en la MLS; mientras que los Xolos de Tijuana sufrieron la derrota de 1-0 contra los Tigres UANL sumando su segundo partido consecutivo sin que puedan sumar de a 3 en el Clausura de la Liga MX.

Las cosas se presentan complicadas para los Xolos quienes no fueron capaces de vencer en la ida de los cuartos de final jugando en casa, pero se apoyarán en la destreza de su delantera, encabezada por el ecuatoriano Miller Bolaños. Por otro lado, los New York Red Bulls tienen entre sus hombres de mayor renombre a Bradley Wright-Phillips.