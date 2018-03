New York Red Bulls vs Olimpia EN VIVO ONLINE por la Concachampions

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos, no te pierdas un encuentro decisivo entre el New York Red Bulls vs Olimpia de Honduras por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions mañana, jueves 01 de marzo, a las 20:00horas (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de FOX Sports.

New York RB vs Olimpia | Alineaciones

New York RB: por confirmar

Olimpia: por confirmar

New York RB vs Olimpia | La Previa

En el encuentro de ida, celebrado en el Estadio Nacional de Costa Rica, el Olimpia hondureño empató contra el New York Red Bulls por 1-1, donde no pudo aprovechar su condición de local, salvo la intervención de Brayan Moya al anotar el gol tras ejecutar un tiro penal a los 73 minutos consiguiendo el empate en la primera fase de los octavos de final.

El cotejo de vuelta se celebrará en la Red Bull Arena de Nueva Jersey donde, de mantenerse las cosas intactas en el marcador, el gol hecho de visita ayudaría de mucho a los intereses de los New York Red Bulls, por lo que el Olimpia está en la obligación de salir al todo por el todo en busca de una victoria ya que la paridad lo dejaría fuera de competencia, aunque también podrían forzar un 1-1 que los llevaría directo hacia los penales.

Pero los hondureños la tienen difícil ya que el cuadro dirigido por Carlos Restrepo llega con una baja de suma importancia como es, precisamente, la de Brayan Moya y la de Jonathan Paz. Ante esto, el cuadro “merengue” podría emplear como reemplazo de Paz al argentino Nicolás Del Grecco, en tanto que para Moya habrían mayores alternativas en Óscar Salas, Carlos Will Mejía, Marcelo Canales o Alejandro Reyes.