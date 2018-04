New York RB vs Chivas: Resultado, resumen y clasificación por la Concachampions

YOUTUBE. En el Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey, el New York Red Bulls salió con la consigna de presionar desde el arranque para empatar y remontar contra las Chivas Guadalajara, pero esto no sucedió y los “tapatíos” clasificaron a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Los New York Red Bulls tuvieron un gran juego en el primer tiempo, acorralaron al Chivas Guadalajara en su propio arco, los mexicanos no pudieron salir y, por momentos, dieron la impresión de no querer hacerlo, ya que no tuvieron llegada de importancia al arco estadounidense.

En la segunda mitad, las cosas no cambiaron mucho, salvo que el Chivas siguió mostrando una actuación para el olvido; si bien es cierto que tuvieron la pelota mucho más que en la etapa anterior, lo real es que mantuvieron la “estrategia” se esperar y bloquear al New York Red Bulls que inició el complemento muy agresivo, pero sin lograr concretar, en buena medida gracias a la destaca actuación del meta azteca, Rodolfo Cota, que fue fundamental bajo los tres postes para impedir que los locales no pudieran poner el score a su favor.

Cuando el pitazo final, la felicidad de los de Chivas Guadalajara era total porque obtuvieron el pase hacia la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, esto gracias al 1-0 que los mexicanos consiguieron en la ida en el Estadio AKRON con el gol de Isaac Brizuela.

El rival de Chivas Guadalajara en la final se decidirá en el partido entre Club América de la Liga MX contra el Toronto FC de la MLS.

New York RB vs Chivas Guadalajara | Alineaciones

New York Red Bulls: Luis Robles; Michael Murillo, Aaron Long, Tim Parker, Kemar Lawrence; Sean Davis, Florian Valot; Tyler Adams, Daniel Royer (m.58, Alejandro Romero Gamarra), Derrick Etienne (m.76, Carlos Rivas); Bradley Wright-Phillips.

Chivas Guadalajara: Rodolfo Cota; Carlos Cisneros, Carlos Salcido, Oswaldo Alanís, Edwin Hernández; Orbelín Pineda, Michael Pérez; Isaac Brizuela, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro; José de Jesús Godínez (m.92, Ángel Zaldívar).