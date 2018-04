New York RB vs Chivas Guadalajara EN VIVO ONLINE por la Concachampions

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Red Bull Arena de Nueva Jersey, no dejes de ver el minuto a minuto del encuentro entre los cuadros de los New York Red Bulls vs Chivas Guadalajara por la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el cual tendrá lugar este martes 10 de abril a las 7.00 pm (hora peruana), encuentro que será transmitido por FOX Sports Cono Norte.

New York RB vs Chivas Guadalajara | Alineaciones

New York Red Bulls: por confirmar.

Chivas Guadalajara: Rodolfo Cota; Oswaldo Alanís, Carlos Salcido, Edwin Hernández; Orbelín Pineda, Michel Pérez, Isaac Brizuela, Rodolfo Pizarro; Carlos Cisneros, Alan Pulido y Jesús Godíne

New York RB vs Chivas Guadalajara | La Previa

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Matías Almeyda viajaron hoy a Estados Unidos con sus mejores figuras para enfrentarse el martes al New York Red Bulls en la semifinal de la Liga de campeones de la CONCACAF.

Después de ganar 1-0 el partido de ida el miércoles pasado con un gol de Isaac Brizuela, los mexicanos han establecido como prioridad vencer o empatar en el duelo de vuelta para acceder a la final contra el mejor entre el América de México y el Toronto, campeón de la MLS.

De buen ánimo los jugadores del Guadalajara emprendieron el viaje a Estados Unidos, luego de que Almeyda diera descanso ayer en el partido de liga ante Veracruz a varios de sus mejores hombres para reservarlos para el encuentro ante los estadounidenses.

A pesar de ser uno de los dos equipos más emblemáticos de México, país con 33 títulos de la CONCACAF, el Guadalajara solo ha ganado una vez el cetro de Norte, centroamérica y el Caribe, en el 1962 cuando se impuso 6-0 al Comunicaciones de Guatemala y ahora busca alcanzar su primera final desde 2007 cuando perdió ante el Pachuca.

El pasado miércoles, a pesar de ganar, las Chivas no mostraron su mejor fútbol aunque fueron contundentes y decidieron el triunfo con un gol de Brizuela a pase de Rodolfo Pizarro luego de un error de Tyler Adams.

Ante el New York Red Bulls, Almeyda no podrá utilizar al defensa Jair Pereira, expulsado en el duelo de ida, pero todas sus principales figuras estarán disponibles.