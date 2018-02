New England Patriots vs Philadelphia Eagles LIVE EN VIVO ONLINE por el Super Bowl LII

New England Patriots vs Philadelphia Eagles se enfrentan EN VIVOLIVE y EN DIRECTO en la gran final del Super BowlLII 2018 este domingo 4 de febrero a partir de las 18:30 horas (hora peruana – 23:30 GMT). El encuentro se jugará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.

El partido será transmitido en el mundo por la cadena NBC. Para Latinoamérica, Fox Sports y ESPN tienen los derechos de transmisión.

New England Patriots es el campeón de la Conferencia Americana (AFC) y Philadelphia Eagles de la Conferencia Nacional (NFC) y solo uno será campeón de la National Football League (NFL) o Liga Nacional de Fútbol Americano. En Latinoamérica, el Super Bowl es conocido como el “Supertazón”.

previa y datos financieron del Super Bowl

Unos 418 millones de dólares generados en publicidad, más de 190 millones de espectadores o internautas pendientes del partido y unos 27 millones de tuits son algunas de las cifras relacionadas con el Super Bowl que se disputará este domingo en el U.S. Bank Stadium en la ciudad de Minneapolis (Minnesota), con los New England Patriots, defensores del título, y los Philadelphia Eagles como protagonistas.

La multinacional española Adglow, especializada en publicidad en redes sociales, ha analizado el impacto mediático de la final del fútbol americano, con el siguiente resultado:

- Se prevé que la Super Bowl moverá este año 418 millones de dólares en publicidad y congregará también a más de 190 millones de espectadores e internautas en las redes sociales.

- Durante la celebración del 2017, se registró una considerable interacción en las redes sociales. En Facebook se totalizaron más de 64 millones de usuarios y más de 240 millones de interacciones. En Instagram fueron 44 millones de usuarios quienes se pronunciaron sobre el partido y se alcanzaron los 150 millones de interacciones. Por su parte, en Twitter se contabilizaron aproximadamente 27 millones de tuits utilizando la etiqueta #SuperBowl.

- La NBC, cadena responsable de emitir la final de este año, cobrará por la emisión de los anuncios de 30 segundos más de 5 millones de dólares. Una inversión rentable, tomando en cuenta que según un estudio de la consultora Gallup el 33% de las personas que ven la Super Bowl dicen estar más interesados en la publicidad que en el propio partido.

- Las campañas publicitarias están diseñadas e ideadas exclusivamente para este evento. Según datos de Adglow, en los últimos cuatro años se ha experimentado un aumento de un 28% en las campañas publicitarias en redes sociales durante los días previos al partido.

- El año pasado la campaña publicitaria que más impacto generó en Twitter fue la de Pepsi, marca que este año promete volver a sorprender con la participación de Cindy Crawford en un homenaje al icónico anuncio de 1982 en que también apareció la modelo.

- La marca de dulces Skittles protagonizará una de las grandes novedades de este año: la compañía no emitirá el anuncio en el descanso, como hará el resto de anunciantes, sino que el spot será visto por un solo joven y lo que el público podrá ver será su reacción ante el anuncio a través de Facebook Live.

- En sus presentaciones más destacadas, la Super Bowl LII contará con la actuación de Justin Timberlake en el descanso. Además, el himno de los Estados Unidos será interpretado por la cantante Pink, quien ha recibido más de 65.000 interacciones en el tuit que publicó para comunicar la noticia a sus seguidores. EFE