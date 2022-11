La selección de Bélgica derrotó por 1-0 a Canadá, en su debut por el Grupo F del Mundial Qatar 2022, pero tuvo un opaco rendimiento y dejó muchas dudas futbolísticas. En ese sentido, el volante Kevin De Bruyne fue muy crítico consigo mismo y hasta se mostró sorprendido al ser elegido como el mejor jugador del partido.

El futbolista del Manchester City no fue determinante en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan e incluso se mostró incómodo durante el primer tiempo, dado que no tenía participación directa en el juego. Además, las veces que el belga lideró los contragolpes, no siempre tomó buenas decisiones en el pase final.

Pese a no brillar en su máximo esplendor, Kevin De Bruyne fue elegido como el mejor jugador del cotejo por la organización de la Copa del Mundo y recibió su premio. No obstante, el deportista de 31 años no ocultó su sorpresa y manifestó su postura, con gran autocrítica, ante los medios de comunicación.

“No creo que haya tenido un gran partido. No sé por qué me dieron el trofeo. Tal vez sea por mi nombre y reputación”, aseguró ‘KDB’ ante la prensa. Las palabras del volante no tardaron mucho en viralizarse en redes sociales.

Kevin De Bruyne fue elegido el mejor jugador del partido Bélgica vs. Canadá. (Foto: AP)

Fixture de Bélgica en el Mundial Qatar 2022

La selección de Bélgica sumó tres puntos y quedó como líder del Grupo F del Mundial Qatar 2022; seguido por Croacia y Marruecos, ambos igualados en un punto; mientras que Canadá cierra la tabla, sin sumar unidades. Conoce el fixture restante de los ‘Diablos rojos’:

Miércoles 23 de noviembre

- FT: Bélgica 1-0 Canadá - Ahmad bin Ali Stadium

Sábado 27 de noviembre (8:00 a. m. hora peruana)

- Fecha 2: Bélgica vs. Marruecos - Al Thumama Stadium

Jueves 1 de diciembre (10:00 a. m. hora peruana)

- Fecha 3: Croacia vs. Bélgica - Ahmad bin Ali Stadium