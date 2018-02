Mourinho pide premio como el entrenador más “tranquilo” de la Premier League

El comportamiento de José Mourinho ha cambiado en el transcurso de los años que lo hemos visto como entrenador. Del vehemente y colérico “Mou” a uno más calmados que caracteriza su última etapa dirigiendo al Manchester United de la Premer League.

Precisamente, ante este comportamiento más tranquilo, Mourinho no ha dejado de soltar comentario alguno y ha expresado lo siguiente: “Estoy totalmente comprometido a ganar este año el premio al mejor entrenador en el área técnica, lo digo en serio”.

No contento con ello, José Mourinho insistió en que debería entregarse un premio como el que expresó líneas arriba: “Se dan muchos premios. Actuación de la semana, entrenador del mes… Deberían dar uno para el entrenador que mejor se comporte en el área técnica. Y debería ser por los votos del cuarto árbitro. *Estoy seguro de que yo lo ganaría, de verdad*”.

“No he creado ni un problema al cuarto árbitro desde la banda. Sólo mi roja ante el Southampton y por poner los pies sobre el rectángulo de juego. He aprendido y soy feliz, aunque no estoy libre de perder los papeles en un partido. No soy perfecto” acotó el técnico de los “red devils”.