Morelia vs León EN VIVO con Ray Sandoval e Irven Ávila por la Liga MX

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio León en el estado de Guadalajara no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre Monarcas Morelia vs Club León por la fecha 12 del Apertura 2018 de la Liga MX, el cual tendrá lugar este sábado 6 de octubre a las 7.00 pm (hora peruana), encuentro que se transmitirá por la señal de FOX Sports 2 Cono Norte.

La campaña del Monarcas Morelia se ha venido abajo, los michoacanos comenzaron con una gran motivación, pero conforme pasaron las fechas del Apertura mexicano la ‘Monarquía’ fue perdiendo partidos claves, el equipo se fue desinflando y comenzaron a verse relegados en la tabla de colocaciones.

En la actualidad, Monarcas Morelia se ubica en el puesto 14 obteniendo 13 unidades conseguidos en 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas, resultados que han sido determinantes en el desplome de la campaña que quiso levantar el técnico michoacano Roberto Hernández.

Morelia vs León | Alineaciones

Monarcas Morelia: por confirmar

Club León: por confirmar

Morelia vs León | La Previa

Por su parte, el peruano Edison Flores aún no ha conseguido asentarse en el cuadro michoacano sigue peleando por ganarse el titularato en el elenco de Hernández, por lo que el ‘Orejas’ todavía no ha conseguido la trascendencia que el ex Universitario, ha confesado, ansía conseguir.

Ante esto, el entrenador de Monarcas Morelia reconoció que las cosas no están saliendo como esperaba:

“Hemos dejado de hacer cosas, tenemos jugadores que tienen capacidad individual, pero la fortaleza de este conjunto es jugar en equipo, y hemos dejado de hacerlo; perdimos el rumbo y ahora me tocará generar una estrategia nueva para darle un revulsivo a este equipo”, dijo el estratega en una conferencia de prensa.

En sus últimos seis partidos en el Apertura los Monarcas de Hernández perdieron tres y empataron tres, consecuencia de lo cual cayeron al decimocuarto lugar con tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

“Un triunfo de visita ante un rival tan fuerte como León caería bien porque luego viene la fecha FIFA y entonces podremos replantear muchas cosas, creo que tenemos las armas para hacerlo”, dijo el técnico al referirse al enfrentamiento del próximo sábado en la duodécima jornada del campeonato.

El Morelia está a solo dos puntos de la zona de clasificación a la liguilla, lo cual mantiene al cuadro vivo en su afán de entrar por cuarta vez consecutiva a la fase de los ocho candidatos al título.

Hernández recordó que los últimos resultados en casa del león han sido positivos, pero ahora el equipo pasa por un buen momento y no piensan tanto en la historia como en mostrar un buen fútbol y ganar.

“Será un juego complicado, pero tenemos las herramientas necesarias para hacer un buen partido y sumar tres puntos”, apuntó.

Para cumplir las metas que persigue, el Morelia deberá elevar el rendimiento de su defensa, la segunda peor del campeonato con 18 goles recibidos y mejorar la eficiencia de su ataque, con 14 goles anotados.