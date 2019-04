Morelia vs. Chivas EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 14 del Clausura de la Liga MX vía Azteca Deportes

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Morelos no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Monarcas Morelia vs Chivas Guadalajara por décimo cuarta fecha del Clausura 2019 de la Liga MX, el cual se llevará a cabo este sábado 13 de abril a las 9.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirse por la señal de Azteca Deportes, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Chivas y Morelia protagonizarán un duelo de clubes que arrastran una larga racha de partidos sin ganar pero donde solo los de Guadalajara pelean por mantener viva la chance de llegar al octogonal final. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Liga MX.

Cuando restan cuatro jornadas para el final de la Liga MX, las Chivas Rayadas de Guadalajara no tienen margen de error. Los dirigidos por Tomas Boy llegan al estadio Morelos bajo la premisa de ganar o morir en este Clausura de la Liga MX y les toca enfrentar a la Monarquía que tampoco la pasa bien y es uno de los peores equipos del campeonato.

Morelia vs. Chivas: probables alineaciones

Chivas Guadalajara: Raúl Gudiño; Carlos Villanueva, Hedgardo Marín, Hiram Mier, Alejandro Mayorga; Isaác Brizuela, Josecarlos Van Rankin, Jesús Molina, Alan Pulido; Javier Eduardo López, Jesús Godínez.

Monarcas Morelia: Luis Malagón; Mario Osuna, Gabriel Achilier, Sebastián Vegas, Efrain Velarde; Gastón Lezcano, Rodrigo Millar, Aldo Rocha, Cándido Ramírez; Edison Flores, Carlos Ferreira.

Morelia vs. Chivas: La Previa

La racha de Chivas ya suma seis partidos sin ganar, razón por la cual ha caído al puesto 14 de la tabla general con 15 puntos y solo supera a Pumas, Morelia, Querétaro y Veracruz. Sin embargo son solo seis los puntos que lo separan de la zona de clasificación, por lo que esta fecha es crucial en su intento por seguir en la pelea.

Morelia, en tanto, ya no pelea por nada en este campeonato que ha sido para el olvido para los de Michoacán. Suman 10 partidos consecutivos sin victorias y encima, en la fecha anterior, perdieron a uno de sus elementos más peligrosos en ataque como el peruano Ray Sandoval, diagnosticado con una rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Chivas llega a este partido con estadísticas favorables en los enfrentamientos directos ante Monarcas Morelia y con el estreno de Tomas Boy en la conducción del equipo.

Morelia vs. Chivas: horas y canales en el mundo

México 9:00 pm. | Azteca Deportes

Perú 9:00 pm. | Bet365 streaming

Ecuador 9:00 pm.

Colombia 9:00 pm.

Bolivia 10:00 pm.

Venezuela 10:00 pm.

Argentina 12:00 am. (domingo 14)

Chile 12:00 am. (domingo 14)

Uruguay 12:00 am. (domingo 14)

Paraguay 12:00 am. (domingo 14)

Brasil 12:00 am. (domingo 14)

España 4:00 am. (domingo 14)