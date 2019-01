Los momentos destacados que dejó el deporte en el 2018

En cuanto a lo deportivo, el 2018 tiene una carga bastante pesada en cuanto a emociones, con solo mencionar que fue un año mundialista y que en ella participó la Selección Peruana, además de la sorpresiva partida del periodista deportivo Daniel Peredo. Pero ocurrieron más sucesos que detallaremos a continuación.

Francia se proclamó campeón del Mundial Rusia 2018, luego de vencer en la final a una aguerrida Croacia en tiempo añadido. En la cita mundialista apareció, luego de 36 años de ausencia, la Selección Peruana y, aunque no pudo superar la fase de grupos (derrota ante Francia y Dinamarca y triunfo contra Australia), dejó una grata impresión. Sin olvidar que Paolo Guerrero pudo jugar el mundial gracias a una medida cautelar por parte del Tribunal Federal Suizo, tras el castigo que el impuso el TAS.

Pero no fue lo único que dejó Perú en Rusia 2018. Los hinchas peruanos coparon cada sede en la que estuvo la ‘Blanquirroja’ y demostramos que estábamos con hambre de mundial. Tal fue la presencia de fanáticos incaicos que la FIFA nos eligió como la mejor hinchada del mundo, durante la gala de los premios The Best.

Pero uno de los hechos más importantes del año sucedió el 26 de mayo, en Kiev. Real Madrid derrotó al Liverpool en la final de la Champions League y consiguió su tercer título consecutivo. Este partido no solo ratificó la supremacía del club español en Europa, sino que permitió conocer la insatisfacción de Cristiano Ronaldo, quien en pleno campo de juego, luego de la victoria ante los ‘Reds’, dijo que “fue muy bonito estar en el Real Madrid”.

Ese fue el principio de fin. Cristiano Ronaldo terminó marchándose a la Juventus y Zinedine Zidane, el exitoso DT madridista, también anunció su salida, acusando desgaste y la necesidad de un cambio de discurso en el Real Madrid.

Otro suceso importante fue la llegada de Diego Maradona al Dorados de Sinaloa de México, no solo por su contratación, sino porque tomó un club que estaba en zona de descenso, lo metió a la liguilla por el ascenso y perdió la final de manera alucinante ante el San Luis, cuando tenía un pie y medio en Primera.

The Best y el Balón de Oro fueron para Luka Modric, jugador croata del Real Madrid que acabó con el acaparamiento de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Además, en el año 2018 se decidió cambiar el sistema de juego de la Copa Davis, el torneo de tenis por países más importante del mundo. También se eligió la sede del Mundial 2026 (Estados Unidos-Canadá-México) y se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.

Para cerrar el año, se jugó una polémica final de Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. El duelo de ida se disputó en La Bombonera (empate 2-2), pero el partido de vuelta se tuvo que jugar más de un mes después, no en el estadio Monumental de Buenos Aires (por los actos de violencia en la previa), sino en el Santiago Bernabéu de Madrid, con victoria de 3-1 de los ‘Millonarios’.

No fue un evento deportivo, pero la sorpresiva partida del periodista Daniel Peredo (19 de febrero), dejó un profundo pesar en los hinchas peruanos, quienes vibraron con sus narraciones en el camino de la Selección Peruana a Rusia 2018. Su féretro fue paseado en el Estadio Nacional ante una gran cantidad de hinchas.