Modric: “El ambiente en el vestuario no es el mejor”

La derrota del Real Madrid ante el CSKA Moscú en Champions League ha revelado muchas de las grietas que se viven en el campo y, aparentemente, en la interna del del cuadro que dirige Julen Lopetegui. Ante esto, Luka Modric, hoy por hoy la figura más representativa del equipo blanco, aceptó que el ambiente que se vive en el vestuario no es el mejor de todos.

Modric entró en el segundo tiempo para reemplazar a Casemiro, pero su presencia no fue suficiente para empatar ni remontar un partido que quedó sentenciado en los primeros minutos en el Estadio Luzhniki.

Finalizado el encuentro, Luka Modric, notablemente incómodo, expresaría lo siguiente: “Estamos fastidiados. No esperábamos perder puntos aquí y el ambiente en el vestuario no es el mejor ahora mismo. Tenemos que levantar la cabeza. En los últimos tres partidos, sobre todo en Sevilla y aquí, no estuvimos a nuestro nivel. Contra el Atlético en la segunda mitad jugamos mejor. Cuando no metes gol es preocupante, pero encontraremos soluciones para salir de esta situación”.

Sin embargo, Luka Modric expresó su creencia en que podrán superar este momento y levantar cabeza tanto en LaLiga como en Champions League: “hay que levantar el ánimo, estar juntos y ser positivos. Trabajar para mejorar y ganar el próximo partido. El míster me dijo que quería darme descanso, porque había jugado tres o cuatro partidos seguidos, pero al final me sacó porque en el fútbol a veces no puedes planear todo exactamente. Intenté ayudar al equipo. Hemos tenido oportunidades y no pudimos meter, pero vamos a mejorar”.

De momento, el Real Madrid debe pasar la página y pensar en LaLiga Santander, en cuya octava jornada enfrentará al Alavés este sábado 6, el 20 contra el Levante y el 23 ante el Viktoria Plzen por Champions League.