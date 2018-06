Mina: “No quiero salir de Barcelona, el mejor equipo del mundo”

El defensa de la Selección de Colombia y del FC Barcelona, Yerry Mina, tuvo una gran actuación en el triunfo de su seleccionado ante Polonia donde, incluso, anotó un tanto por el Grupo H del Mundial Rusia 2018, ha destacado que no está en sus planes abandonar al equipo culé.

En la prensa europea se ha asegurado que la directiva del FC Barcelona estaría buscando un nuevo destino para Mina, no para cederlo, sino para traspasarlo al no encajar en el esquema de Ernesto Valverde, como los excesivos centrales con que cuenta hoy el cuadro azulgrana.

Tras el cotejo con Polonia, Mina fue consultado sobre esto, a lo que respondió que “nunca querría hacerlo” ya que se encuentra “en el mejor equipo del mundo”.

“Para mí el Barcelona es el mejor equipo del mundo. No quiero salir del Barcelona y nunca quisiera hacerlo. Me gusta el club, me gusta la ciudad, la gente, los jugadores que hay… todo”, reconoció Mina.

Asimismo, destacó el apoyo que ha venido recibiendo del equipo catalán: “Es maravilloso porque me están siempre apoyando, y más estos momentos de mucha alegría para mí”, añadió el futbolista caucano. “Ahora estoy tranquilo; vengo haciendo las cosas de la mejor manera y trato siempre de mejorar y de agarrar mi nivel, que es lo que quiero”, dijo Yerry Mina.