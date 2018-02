Mina: “Estar en el Barcelona es una felicidad indescriptible”

Finalmente, el colombiano Yerry Mina se estrenó como titular con el FC Barcelona, y al parecer el técnico Ernesto Valverde le ha dado su visto bueno tras su actuación en el empate a 0 contra Getafe por la fecha 23 de LaLiga Santander.

En declaraciones posteriores al partido, Mina confesó que estuvo a punto de conectar una pelota a gol que pudo ser el tanto de la victoria que no llegó para los catalanes: “Sabía que me iba a quedar una y tenía que aprovecharla, pero no se dio. Hay que seguir trabajando y seguir haciendo remates en cada entrenamiento”.

El central no pudo celebrar con un triunfo su estreno en LaLiga Santander, donde el Barcelona ha sumado su segundo empate consecutivo.

“Esto es largo, vamos paso a paso”, expresó Yerry Mina, a quien el Camp Nou le ha dado un recibimiento caluroso y el colombiano no dejó de destacarlo: “La verdad es que estoy emocionado con la hinchada y quiero seguir haciendo lo que me gusta, que es jugar”.

Yerry Mina confesó que tuvo nervios en los primeros minutos del partido, pero en adelante se sintió cómodo junto a su compañero en la zaga central, el francés Lucas Digne, que fue la alternativa de Valverde ante las ausencias de Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen y Gerard Piqué: “En los primeros minutos estuve más nervioso, porque estar en un club como éste es una felicidad indescriptible”.

Del mismo modo, reveló los consejos que Piqué le dio antes del inicio del cotejo: “Gerard me ha dicho que estuviera tranquilo y que hiciera mi juego. El grupo me hace sentir cómodo y eso da tranquilidad”.