Miguel Araujo en la mira de la Lazio, según prensa italiana

Miguel Araujo podría continuar su carrera en el fútbol italiano, según indicaron este lunes medios italianos.

La Lazio perdería a Stefan De Vrij, que ficharía por el Inter de Milan, por lo que el zaguero de la Selección Peruana suena como posible fichaje.

“Miguel Araujo es un defensor versátil, capaz de jugar tanto en el centro como en el lateral derecho, lo que le permite cubrir la ausencia de De Vrij, además de brindar apoyo para un envejecido Dusan Basta”, detalla el portal Thelaziali.com.

Vale recordar que Migel Araujo ya ha tenido experiencia jugando en el extranjero. A mediados del 2013 llegó al Estrella Roja de Belgrado, donde no tuvo continuidad.

El defensa central empezó su carrera en el Cobresol y para el 2012 llegó a Sport Huancayo. Tras su paso por el fútbol serbio, llegó en 2014 a Alianza Lima.

Debuta en Eliminatorias en septiembre del 2016 cuando la Selección Peruana venció 2-1 a Ecuador en el estadio Nacional de Lima. Araujo ingresó al minuto 17 por el lesionado Luis Abram.

#Lazio identify Peru and Alianza Lima defender Miguel Araujo as replacement for Stefan De Vrij, once the Dutchman completes his probable move to #Inter – Are we on the verge of seeing another Igli Tare super signing?https://t.co/7VBD03oBZB