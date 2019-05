Ecuador vs México EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 3 del Grupo B del Mundial Sub 20 Polonia vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del estadio Miejski Gdynia no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre la Selección de Ecuador vs Selección de México por la tercera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019, el cual tendrá lugar este miércoles 29 de mayo a las 11.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

México vs. Ecuador se juegan las últimas chances que tienen de clasificar a la siguiente etapa del torneo FIFA para menores de 20 año, en el que al menos uno le dirá adiós al certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Mundial Sub 20 Polonia.

Tras dos derrotas consecutivas que lo tienen al borde de la eliminación y con el cartel de decepción, México intentará sumar su primer triunfo en el certamen y esperar hasta que acabe la fase de grupos para saber si le alcanzó para acceder a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. Eso sí, forzosamente debe golear para tener una buena diferencia de gol.

México vs. Ecuador: alineaciones

México: por confirmar

Ecuador: por confirmar

México vs. Ecuador: La Previa

Ecuador, tercero con un punto, puede clasificar a la siguiente fase siempre y cuando golee a México y Japón pierda por más de un gol de diferencia con Italia, en el otro partido del grupo B.

El tricolor sudamericano tiene una diferencoa de gol de menos un gol contra mas tres de los japoneses. En caso haya empate en este partido, ambas selecciones latinoamericanas estarán eliminados del certamen.

La única baja que hay entre ambas selecciones para este compromiso por el Mundial SWub 20 será la del central ecuatoriano Jackson Poroso, expulsado en el partido anterior ante Italia.

México vs. Ecuador: horas y canales en el mundo

Perú 11:00 am. | DirecTV Sports

México 11:00 am.

Ecuador 11:00 am.

Colombia 11:00 am.

Bolivia 12:00 pm.

Paraguay 12:00 pm.

Venezuela 12:00 pm.

Brasil 1:00 pm.

Argentina 1:00 pm.

Chile 1:00 pm.

Uruguay 1:00 pm.

España 7:00 pm.