México vs. Cuba EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por el Grupo A de la Copa Oro 2019 vía SKY HD y TDN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Rose Bowl de Pasadena, California, no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la Selección de México vs la Selección de Cuba por la fecha 1 del Grupo A de la Copa de Oro 2019, la cual se llevará a cabo este sábado 15 de junio a las 9.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de TDN y Sky HD, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El técnico argentino Gerardo Martino debutará en una competición oficial al mando de México cuando el ‘Tri’ se mida este sábado a Cuba en su debut en el grupo A de la Copa Oro, en una jornada donde antes Canadá tratará de cumplir con los pronósticos frente a Martinica en el encuentro inaugural. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

México, que ostenta el récord de títulos de la competición con siete, tratará de dar un golpe encima de la mesa desde la primera jornada ante unos cubanos que pelearán por entrar en cuartos por cuarta vez cuando se vean las caras en el Rose Bowl.

México vs Cuba | Alineaciones:

México: por confirmar

Cuba: por confirmar

México vs Cuba | La Previa:

“Vamos a buscar dos cosas en la Copa Oro: la primera es obviamente el título y la segunda es aprovechar estar un mes juntos para que cada uno de los entrenamientos tenga como objetivo ratificar una idea que recién está empezando”, apuntó el DT argentino tras los amistosos de mayo.

“Todos los equipos van creciendo, todos van evolucionando y hay que hacer poco caso de lo que se dice afuera a los que restan importancia a los rivales futuros”, agregó.

La primera prueba llegará ante Cuba y lo hará con la moral por las nubes en combinado azteca, después de ganar sus cuatro juegos a las órdenes de Martino.

“En Concacaf, México siempre va a ser de los equipos a vencer, pero no podemos menospreciar a nadie”, apuntó el arquero Guillermo Ochoa, una de las figuras del ‘Tri’ y que participará por quinta vez en el torneo.

Junto al portero, Martino confiará en su capitán Andrés Guardado, autor de 10 goles en sus 18 partidos en el evento, y apostará por los tantos de Raúl Jiménez, al que le ha dado la confianza en la punta tras las bajas de Javier Hernández y Carlos Vela.

La estadística también está de su lado: ambos combinados se han enfrentado en tres ocasiones en la Copa Oro, con tres victorias para los aztecas. La última llegó en 2015, con una goleada 6-0. En 2011 también ganó 5-0 mientras en 2007 se tuvo que conformar con un escueto 2-1.

En total, se han visto las caras en 16 ocasiones, con un único triunfo para los de la isla… en 1978 (3-1). Su pareja estrella, formada por Luis Paradela y Yordan Santa Cruz, tratará de arañar ahora la segunda.

México vs. Cuba **| Horarios del partido:

21:00 horas – México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:00 horas – Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba

23:00 horas – Argentina, Uruguay, Brasil

03:00 horas del domingo – Reino Unido

03:00 horas del domingo – España, Alemania, Italia, Francia

Copa Oro | Canales de transmisión por país:

Costa Rica – Teletica Canal 7 / Sky HD / Repretel

México – Sky HD / Blue To Go Video Everywhere / TDN / Canal de las Estrellas / Azteca Uno / Azteca Deportes En Vivo / Televisa Deportes / UnivisionTDN

Nicaragua – Sky HD

Panamá – TVMax 9 / Sky HD

Estados Unidos – Fox Sports / Univision Deportes

Honduras – Sky HD

El Salvador – Sky HD / TCS GO / Canal 4 El Salvador