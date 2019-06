México derrotó 3-1 a Canadá y lidera el Grupo A de la Copa Oro 2019

México vs. Canadá EN VIVO y EN DIRECTO | Desde el gramado del Broncos Stadium at Mile High no dejes pasar ninguna de las incidencias del encuentro entre la Selección de México vs la Selección de Canadá por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Oro 2019, el cual tendrá lugar este miércoles 19 de junio a las 9.30 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Televisa Deportes y Azteca Deportes, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo entre México y Canadá será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá las posiciones del grupo A de la Copa Oro 2019.

México y Canadá se enfrentarán por el liderato del grupo A, el miércoles 19 de junio en Denver por la segunda jornada de la Copa Oro. Los dos equipos golearon el pasado fin de semana a sus rivales de turno.

Martinica careció de agudeza ofensiva ante los canadienses y terminó pagándolo caro con un 4-0 en contra. Posteriormente, a Cuba le salió barato el 7-0 que sufrió frente a los mexicanos que desperdiciaron al menos tres oportunidades claras de gol.

México vs. Canadá: Minuto a minuto

México vs. Canadá: Posibles Alineaciones

México: Ochoa; l. Rodríguez, Salcedo, Araujo, Gallardo, C. Rodríguez, Reyes, Guardado, Antuna, Jiménez, Alvarado.

Canadá: Borjan; Godinho, Hutchinson, Cornelius, Kaye, Arfield, Piette, Hoilett, Osorio, Davies, David.

México vs. Canadá: La previa

“Con México, el resto de los equipos van con el papel de víctima”, admitió el inglés John Herdman, seleccionador de los ‘Canucks’, y apuntó que para un equipo como el suyo “el mejor escenario es no ser favorito”.

Para los ‘Rojos’, el duelo ante el ‘Tricolor’ será un examen de mayor nivel de dificultad para dos de sus jóvenes delanteros que destacaron ante Martinica: Alphonse Davies y Jonathan David quien se despachó con un doblete.

Por su lado, el cuadro azteca también tiene lo suyo en materia ofensiva. Raúl Jiménez es la principal carta del equipo de Gerardo Martino. Mientras que el joven Uriel Antuna, autor de un hat-trick en el debut, disputa su primer torneo con el equipo nacional.

La selección mexicana quiere estirar su buena racha enfrentando a Canadá: el ‘Tricolor’ lleva siete juegos consecutivos invictos (cinco victorias y dos empates). Por su lado, ‘Les Rouges’ buscarán terminar con los 19 años sin vencer a los aztecas.

México vs. Canadá: horarios del partido

Perú 9:00 p.m.

Ecuador 9:00 p.m.

Colombia 9:00 p.m.

México 9:00 p.m.

Bolivia 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Venezuela 10:00 p.m.

Argentina 11:00 p.m.

Uruguay 11:00 p.m.

Brasil 11:00 p.m.

España 4:00 a.m. (20 de junio)