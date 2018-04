Messi: “Si le pego no podré volver a Argentina”

El jugador del Sevilla, el argentino Gabriel Mercado, estará en la cancha del Wanda Metropolitano este sábado 21 cuando el Barcelona y el conjunto sevillista disputen la final de la Copa del Rey. Ante esto, el gaucho declaró que no puede tocar a Lionel Messi por las consecuencias que esto tendría.

En declaraciones vertidas al diario AS sobre las repercusiones de esta final en Argentina (Lionel Messi como hombre fijo y capitán de la “albiceleste” hacia Rusia 2018) dijo: “Si le pego no puedo volver a Argentina. A Messi no se le puede parar ni con faltas, le das y sigue queriendo jugar al fútbol. Es eso, el fútbol, siempre quiere hacer gol y lastimar la portería rival”.

Sin embargo, Mercado señaló qué es lo que debería hacer el Sevilla para frenar la peligrosidad de Messi en el área chica: “Es el mejor sin discusión. Aparece por cualquier lugar del campo, mete goles, asiste… Ahí va haber mucho trabajo defensivo, tenemos que estar perfectos, pero tenemos el sueño de un título y eso no nos lo quita nadie”.

Vale recordar de que a la final de la Copa del Rey, el Barcelona clasificó tras derrotar en el global por 3-0 al Valencia, en tanto que el Sevilla hizo lo propio con el Leganés con un total de 3-1.