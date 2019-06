César Menotti y Óscar Ruggeri se dijeron de todo en acalorado cruce televisivo

César Luis Menotti, director de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), arremetió con todo contra Óscar Ruggeri, quien solicitó su renuncia al cargo que ocupa en la organización y se ofreció como candidato para reemplazarlo.

“No me interesa lo que diga Ruggeri, estuvo 10 años comiendo asado en el predio (de la AFA). Hoy es periodista. No tiene ningún peso que no sea ese”, indicó este jueves el ex estratega de la Albiceleste en diálogo con el programa Estudio Fútbol de TyC Sports, abriendo un candente contraste de opiniones.

“Cuando uno anda dando vueltas en la vida estaría bueno agarrar un libro. Para ser cómico hay que prepararse ¿Ruggeri qué hizo?”, agregó César Menotti en respuesta a las críticas del otrora capitán argentino, minimizando su nuevo papel frente a las cámaras.

La reacción de Óscar Ruggeri no tardó en llegar y no fue tibia. “Sos un mentiroso”, señaló el recordado defensor al deslizar que César Menotti no quiere a la selección de su país, tras cuestionar su ausencia junto al equipo de Lionel Scaloni, que enfrenta este viernes a Venezuela en los cuartos de final de la Copa América.

“Siempre te cag… de ponerte cara a cara. Yo no te iba a agredir ni a insultar, porque yo quería preguntarte por qué no estabas acá (en Brasil) como director de selecciones”, replicó Ruggeri mediante la señal de Fox Sports, canal en el que actualmente labora como comentarista. “Dejá de mentir, sos un vago”, acotó el ‘Cabezón’.