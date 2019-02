Melgar vs Universidad de Chile EN VIVO y EN DIRECTO desde Santiago por la Copa Libertadores

Va por la hazaña. Melgar visita este miércoles a la Universidad de Chile en el partido de vuelta por la segunda etapa de la Copa Libertadores, buscando al menos un empate que le permita acceder a la siguiente fase. El encuentro se jugará en el estadio Nacional de Santiago y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por el canal FOX Sports 2.

La semana pasada, en el encuentro de ida disputado en Arequipa, el cuadro ‘dominó’ se impuso por 1-0, por lo que llega con la mínima ventaja al partido de revancha en el territorio mapocho. Los rojinegros accederán a la siguiente ronda del torneo si ganan, empatan o hasta pierden por un gol de diferencia (2-1, 3-2, 4-3).

El equipo que gane la llave enfrentará al vencedor de la serie entre Delfín de Ecuador y Caracas de Venezuela.

Melgar vs Universidad de Chile | La previa

La Universidad de Chile buscará este miércoles ante Melgar dar la vuelta a la derrota por 0-1 de la semana pasada para pasar a la tercera ronda de la Copa Libertadores, un duelo clave que llega en un momento convulso para la ‘U’ y su entrenador, el argentino Frank Kudelka.

El club le puso como objetivo llegar a la fase de grupos del torneo continental y el riesgo de no cumplir esa meta ha elevado la tensión en la ‘U’.

Universidad de Chile necesita remontar el 0-1 del duelo de ida de la semana pasada en Arequipa. El ganador de la eliminatoria se medirá al vencedor de la lleva entre Delfín y Caracas.

Kudelka está nervioso y lo demostró este lunes en una agitada rueda de prensa en la que se molestó ante la insistencia de los periodistas por saber si renunciará en caso de quedar eliminado.

“¿No les parece hiriente? ¿Creen que me lo merezco? Es la tercera persona que me pregunta si renuncio. Le digo que espera a que ocurra y si pasa, tendrá razón. Ahora, si me quieren echar, no depende de mí”, manifestó.

Kudelka, sin embargo, aclaró que no quiere dejar la Universidad de Chile porque, dijo, “sería no creer en un proyecto”, y expresó su irritación por las supuestas filtraciones de información desde el club a la prensa.

En el plano deportivo, la ‘U’ tiene la baja por lesión del defensa argentino Nicolás Oroz, a quien Kudelka tenía pensado meter en el equipo titular.

Otra posibilidad es que salga de inicio el ariete panameño Gabriel Torres para hacer dupla con Ángelo Henríquez con el objetivo de tener más poderío ofensivo.

Melgar arribó este lunes a Santiago para preparar el partido y lo hizo con el plantel completo a disposición del técnico argentino Jorge Pautasso.

El entrenador hará pocos cambios en el once titular que derrotó a la ‘U’ la semana pasada, pero recupera al experimentado defensa Giancarlo Carmona.

EFE

Melgar vs Universidad de Chile | Alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda; John Narváez, Giancarlo Carmona, David Villalba, Carlos Neyra, Jhonny Vidales, Alexis Arias, Nicolás Freitas, Joel Sánchez, Janio Pósito y Bernardo Cuesta.

Universidad de Chile: Jhonny Herrera; Matías Rodríguez, Lucas Avendaño, Sergio Vittor, Jean Beausejour, Augusto Barrios, Rafael Caroca, Rodrigo Echeverría; Sebastián Ubilla, Gabriel Torres y Ángelo Henríquez.