Martín Liberman se indignó cuando le mencionaron a Claudio Pizarro con Perú en Rusia 2018

YOUTUBE. El periodista argentino Martín Liberman se indignó y le dijo “jugador retirado” a Claudio Pizarro, cuando lo citaron en una encuesta como seleccionado peruano que asistirá al Mundial Rusia 2018.

En su programa en canal 26 de la TV Argentina, Martín Liberman comentaba una lista de futbolistas “más sexys” que estarán presentes en el Mundial Rusia 2018, elaborada por su compañera de set, cuando se mencionó al peruano Claudio Pizarro.

“¿*Claudio Pizarro*? Si no existe más, si no juega más. A dónde va a volver. Si dejó el fútbol, Pizarro. ¿En dónde juega? No, no, no. Pizarro no está jugando en la selección. Renunciá, renunciá hoy y el lunes vemos”, soltó Martín Liberman.

El video está en YouTube y ya tiene miles de reproducciones, siendo comentada por los hinchas en las redes sociales.

Claudio Pizarro y la reacción de Martín Liberman cuando lo mencionaron con la Selección Peruana en Rusia 2018. (Video: YouTube)