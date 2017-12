Marcelo lamentó la derrota del Real Madrid a manos del FC Barcelona

Marcelo Vieira, lateral izquierdo brasileño del Real Madrid, lamentó la derrota frente al FC Barcelona (0-3), en un partido en el que su equipo dio la cara y corrió, pero en el que admitió que jugar “con uno menos es difícil”.

“Hicimos un gran trabajo, un gran partido, pero en la segunda parte encajamos dos goles coincidiendo cuando perdimos un jugador. Es muy difícil jugar contra el Barcelona y con uno menos mucho más”, dijo Marcelo.

El futbolista brasileño aseguró que su equipo se comportó bien sobre el césped, pero la calidad del rival les superó en la segunda mitad.

“Hemos dado la cara y hemos corrido, pero jugar con el FC Barcelona es muy difícil con uno menos. No creo que en la segunda parte diésemos un paso atrás, porque incluso tuvimos jugadas de ataque y no solo defendimos”, señaló.

Uno de los jugadores que no tuvo minutos en el partido fue el centrocampista malagueño Isco Alarcón: “Esta pregunta no es para mí. Cuando me pone el entrenador yo doy lo máximo, del resto no sé”, concluyó el jugador del Real Madrid.