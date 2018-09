Maradona: no quieren al técnico de Dorados de Sinaloa como nuevo vecino

Diego Maradona ya es entrenador de los Dorados de Sinaloa que juega en la División de Ascenso MX. Un gran revuelo causó la llegada del ‘Pelusa’, así como sus declaraciones que siempre generan titulares. Pero en otras canchas, hay mucha resistencia a la llegada del astro argentino.

Y es que los vecinos del prestigioso barrio ‘La Primavera’ de la ciudad de Culiacán, están muy preocupados por la lujosa vivienda que habitaría Diego Maradona. Conocido por sus constantes excesos, la presencia del argentino es vista con suspicacia por sus habitantes quienes están moviendo cielo y tierra para que el preparador de ‘El Gran Pez’ no concrete su mudanza.

Los acaudalados vecinos de La Primavera han impedido el paso de los camiones que transportaban las pertenencias de Diego Maradona. Y es que vale destacar que esta exclusiva zona residencial cuenta con su propio Consejo Administrativo, que es la encargada de aceptar o no a sus futuros residentes.

Al respecto, la prensa azteca ha informado de este hecho de la siguiente manera: “Se dijo que la mudanza había llegado desde hace dos días para amueblar la casa del nuevo técnico de Dorados, pero los mismos vecinos le negaron el acceso”.

Pero ¿por qué Diego Maradona vivirá en la exclusiva La Primavera? Hoy se sabe que entre las condiciones para sellar su contratación como entrenador de los Dorados de Sinaloa, el argentino pidió que su nueva vivienda tenga las mismas comodidades de su residencia en Dubái y La Primavera cumple con estos requisitos.

En declaraciones al Diario AS, la administración de dicha zona residencial dio otra versión: “Quien quiera vivir en La Primavera deberá presentar una solicitud y reunir una serie de requisitos para ser aceptado, algo que el señor Diego Maradona no ha hecho. Es falso que se le haya rechazado, pues no se ha presentado”.

Lo cierto es que para formar parte de la comunidad de La Primavera (donde hay viviendas que superan los 520 mil dólares) es obligatorio rellenar un formulario el cual debe ser entregado al Consejo, así como detallar el status social, económico, lugar de trabajo y “honorabilidad”, según lo cual se determinará si está apto o no para ser vecino de La Primavera.

Hasta la fecha, Diego Maradona continúa hospedado en el Hotel Lucerna de la ciudad de Culiacán, el mismo en el que estuvo Josep Guardiola en su paso como jugador de los Dorados de Sinaloa en 2005.