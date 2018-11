Maradona: “Mourinho es mejor que Guardiola”

Diego Armando Maradona nunca pasa desapercibido en ninguna de sus declaraciones. El técnico de los Dorados de Sinaloa del Ascenso MX dio una entrevista al diario Marca español donde, entre otras cosas, dio su opinión sobre quién es el mejor entrenador ¿“José Mourinho”:https://peru.com/noticias-de-jose-mourinho-3225 o Josep Guardiola?

Sin dudarlo, Maradona comentó que “Mourinho es el mejor, sin duda” y añadió “para mí, si. Mou es mejor que Guardiola”. No contento con esto el ‘Pelusa’ cuestionó la autoría del famoso ‘tiquitaca’ atribuido al entrenador catalán: “Yo a Pep le doy el mérito de haber aprovechado la lanza que le dejó Johan Cruyff. Yo ya lo he dicho antes, el tiquitaca no lo inventó Guardiola. El tiquitaca era del ‘Flaco’ Cruyff. Solo que Pep tiene ahora para elegir al jugador del mundo que quiera. Así es más fácil el tiquitaca”.

Asimismo, Maradona aseguró que el Manchester City, equipo que dirige Josep Guardiola, es candidato a ganar en la Champions League: “sí, puede ganarla. Antes yo hablaba de Pep, y está claro que es un entrenador que entiende los partidos mejor que muchos que dicen que los entienden, pero luego pierden 3-0”.

Sin embargo, Diego Armando Maradona aseguró que hay algo más importante que la Champions League: “El Kun puede ganar la Champions, pero también les digo a los chicos argentinos que no se olviden que la Champions es muy bonita, pero que también vendrá pronto la Copa del Mundo. Que no se dejen llevar por la Champions solo, que hay una sola cosa que va a hacer que se unan los argentinos y griten por ellos, y eso es el Mundial, no la Champions”.