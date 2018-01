Burga sigue en problemas con la Justicia de USA: tiene cuatro acusaciones más

Manuel Burga fue declarado hace unos días como “no culpable” del cargo asociación ilícita para delinquir del que había acusado en Estados Unidos; sin embargo el tema no quedó ahí.

Resulta que al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, a diferencia de Juan Ángel Napout y José María Marín, no se le pudo acusar de más delitos, pues la justicia peruana solo aprobó uno antes de que se realice la extradición.

Esto quiere decir que si Manuel Burga sale del Perú, lo más probable es que sea requerido por los Estados Unidos para que afronte otros cuatro cargos más.

Las acusaciones que siguen vigentes en contra de Burga son fraude electrónico y lavado de dinero conectado a sobornos por Copa Libertadores y Sudamericana; y fraude electrónico y lavado de dinero conectado a sobornos por Copa América y Copa América Centenario.

Aunque Manuel Burga fue determinado "no culpable" por el jurado en Brooklyn, la fiscalía insiste que no va a desistir con sus otras cuatros cargos contra el ex-dirigente del futbol Peruano. Lo cual implica que probablemente no podrá salir de su país sin riesgo de arresto. pic.twitter.com/GmlaeNbuOF