Manuel Burga: ¿por qué la fiscalía no apelará? ¿qué sucederá con su caso?

“Dios bendiga a los Estados Unidos. Es todos lo que puedo decir”, declaró Manuel Burga tras salir de la corte de Brooklyn este miércoles 26 de diciembre luego de escuchar al jurado declararlo como no culpable.

El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había sido acusado por la fiscalía por cargos por corrupción en el marco del caso conocido como FIFAGate sin embargo, las pruebas fueron insuficientes.

Junto a Manuel Burga, Juan Ángel Napout (expresidente de la federación parauayo) y José María Marín (expresidente de la federación brasileña) también fueron acusados y sí hallados culpables la semana pasada.

Napout fue declarado culpable en tres de los cinco casos de lo que se le acusó: conspiración y formación de una organización criminal, fraude financiero en la Copa Libertadores y fraude financiero en la Copa América.

En tanto, Marín fue hallado culpable de seis de las siete acusaciones: conspiración y formación de una organización criminal, fraude financiero en la Copa Libertadores, lavado de dinero en la Copa Libertadores, fraude financiero en la Copa de Brasil, fraude financiero en la Copa América y lavado de dinero en la Copa América.

Pero Manuel Burga solo tenía una acusación: asociación ilícita. Es decir, no era de los peces gordos. Y tras dos meses de deliberaciones, al peruano no se le encontró culpable, que no es lo mismo que ser “inocente”, ya que el jurado no tiene la potestad para determinar ello.

Eso sí, de acuerdo a cómo funciona la justicia de Estados Unidos, la fiscalía no tiene derecho a apelar por lo que el caso de Burga ha llegado a su fin.

Manuel Burga se marchará en las próximas horas de tierras estadounidenses con la peculiaridad de que en algún momento los jueces creyeron que realizó gestos amenazantes a Alejandro Burzaco, testigo clave del caso Fifagate, moviendo su mano como si estuviera cortando su garganta.

Los fiscales se dieron cuenta de lo sucedido e increparon a Burga, pero, el abogado de este desmintió el gesto y aseguró que en realidad solo se rascó el cuello en reiteradas veces porque tiene dermatitis.

Ante las circunstancias, la juez Pamel Chen solo tomó la decisión de quitarle el acceso al teléfono e internet.

FIFA -Gate y Manuel Burga: más datos

Manuel Burga fue extraditado a Estados Unidos el pasado mes de junio para ser juzgado por uno de los tres cargos de delincuencia organizada en grado de conspiración de los que había sido imputado por la fiscalía.

El expresidente de la FPF había sido incluido el año pasado entre los 16 nuevos altos cargos y exdirectivos de la FIFA acusados por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de corrupción y de “secuestrar” el fútbol para enriquecerse durante 24 años.

Burga se encontraba entre los dirigentes sudamericanos acusados de haber recibido sobornos de la empresa Datisa en el proceso de la adjudicación de los derechos de televisión de la Copa América para sus ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2023.

Un total de 42 dirigentes del fútbol, entre ellos el expresidente de Honduras Rafael Callejas (1990-1994) y empresarios de compañías de televisión y márketing fueron acusados en el escándalo que sacude a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).

Más de veinte se han declarado culpables y algunos han recibido ya una sentencia, mientras que otros aguardan todavía a conocer su condena, como en el caso Napout y Marín, para quienes todavía no se fijado la fecha de su sentencia.