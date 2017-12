Jurado nunca supo del supuesto gesto amenazante de Manuel Burga a un testigo

Un jurado absolvió este martes a Manuel Burga de los cargos por corrupción por los que está juzgado en un tribunal federal de Nueva York, en el marco del caso conocido como FIFA Gate.

Tras siete días de deliberaciones, los miembros del jurado de un tribunal federal del distrito este en Brooklyn acordaron de forma unánime absolver al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Eso sí, el jurado nunca supo del supuesto gesto amenazante de Manuel Burga a uno de los testigos claves en el caso.

¿Qué sucedió? En los primeros días del juicio, Alejandro Burzaco, ex CEO de la otrora empresa Torneos y Competencias, ingresó la corte de Brooklyn como testigo clave e informante.

Sin embargo, algo muy extraño sucedió. Y es que según los fiscales, Manuel Burga habría amenazado a Burzaco con un gesto que podría empeorar su situación.

Quién fue la cabeza del fútbol peruano realizó gestos amenazantes, moviendo su mano como si estuviera cortando su garganta. Así lo confirmó el periodista Ken Bensinger, presente en la corte estadounidense.

Los fiscales se dieron cuenta de lo sucedido e increparon a Manuel Burga; sin embargo, el abogado de este desmintió el gesto y aseguró que en realidad solo se rascó el cuello en reiteradas veces porque tiene dermatitis.

Ante las circunstancias, la juez Pamel Chen tomó la decisión de quitarle el acceso al teléfono e internet.

El jurado no estuvo presente cuando esto sucedió y Chen, al no estar segura de los hechos, decidió que el tema no entre en discusión.

Hay que recordar que el jurado, por reglas de la justicia de Estados Unidos, estuvo prohibido de leer periódicos y/o recibir información del caso.