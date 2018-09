Manchester United vs Wolverhampton EN VIVO por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Old Trafford no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Manchester United vs Wolverhampton por la sexta fecha de la Premier League, el cual tendrá lugar este sábado 22 de setiembre a las 9.00 am (hora peruana), encuentro que se transmitirá por la señal de ESPN 2.

el Manchester United dispondrá de la oportunidad de elevar a cuatro su racha de victorias, al recibir al Wolverhampton Wanderers en Old Trafford.

Los de José Mourinho han apaciguado las aguas y con sus dos últimos triunfos en liga y la goleada al Young Boys en Champions parecen haber recuperado el rumbo.

Manchester United vs Wolves | Minuto a minuto

Manchester United vs Wolves | Alineaciones

Manchester United: por confirmar

Wolverhampton: por confirmar

El cuadro que dirige el portugués José Mourinho regresa al torneo local para medirse con el Wolverhampton recién ascendido desde la segunda división inglesa, que viene de vencer por la mínima diferencia al Burnley y ocupa, de momento, la novena posición en la tabla de la Premier League con 8 unidades.

Por su parte, el Manchester United, que aún se encuentra en búsqueda de su lugar en la temporada 2018-2019 tuvo una agónica victoria de visita ante el Watford por 2-1 que le suman, de momento, 9 unidades que le dan la octava colocación, por lo que el duelo ante Wolverhampton será ante un rival directo en cuando a la tabla de colocaciones se refiere.

Sin embargo, esto no quita el pobre rendimiento que han mostrado los del Manchester United en lo que va de la temporada, y es que no se han realizado los fichajes que Mourinho solicitó a la dirigencia del cuadro inglés, por lo que este vaticinó una campaña durísima y no le ha faltado razón.

Pero esto no ha sido pretexto para que, al menos en la prensa europea, suenen diversos jugadores que interesan al Manchester United para el siguiente mercado de fichajes; uno de estos es Arne Maier, centrocampista de 19 años que milita en el Hertha Berlín y el cual, según SportBild, también gusta al Arsenal de Unai Emery.

Asimismo, de acuerdo a información del diario inglés The Sun, el Manchester United ha puesto la mira en otro joven jugador, nada menos que el holandés Frenkie De Jong, el cual es pretendido por otros grandes del panorama europeo como el FC Barcelona, el Tottenham Hotspur y el PSG francés que hoy encabeza el alemán Thomas Tuchel.

El triunfo ante el Watford le ha dado un breve respiro al técnico portugués que viene siendo duramente criticado por la prensa y la afición de los ‘red devils’. La situación ha llegado a tal punto que ya suena el posible reemplazo de Mourinho, según afirma la prensa inglesa no sería otro que el francés Zinedine Zidane, ex preparador del Real Madrid.

Asimismo, la posible llegada de Zidane al banquillo de los de Old Trafford no vendría sola, sino que acompañado de algunos nombres top para mejorar la plantilla, pero también con algunas salidas, uno de las más destacadas, de acuerdo a la prensa europea, sería la venta de Alexis Sánchez, jugador chileno que hasta el momento no ha conseguido brillar como en su tiempo lo hiciera con la casaquilla del Arsenal.

De acuerdo al diario Express, el Zinedine Zidane no estaría convencido con el desempeño del chileno, quien solo ha anotado en tres ocasiones desde su arribo al gramado de Old Trafford, razón más que suficiente para ponerlo a la venta en caso el galo asumiera la dirección técnica del Manchester United.