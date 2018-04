Manchester United vs West Brom VER EN VIVO: EN DIRECTO por la Premier League

EN DIRECTO El Old Trafford albergará el partido Manchester United vs West Brom, que podrás seguirlo EN VIVO y ONLINE este sábado 14 de abril a partir de las 10 am por la fecha 34 de la Premier League. El duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

Manchester United vs West Brom | Alineaciones

Manchester United: Por confirmar.

West Brom: Por confirmar.

Manchester United vs West Brom | La previa

El Manchester United recibirá el domingo al ‘farolillo rojo’, el West Brom, que tiene pie y medio en segunda división.

En los ‘Diablos Rojos’, cargados de moral tras asaltar el Etihad Stadium, sigue siendo baja el portero argentino Sergio Romero, aunque Jose Mourinho recupera a Romelu Lukaku, Phil Jones y Daley Blind.

“No soy un fanático de comprar jugadores en el invierno (mitad de temporada europea), por el periodo de adaptación, especialmente para los delanteros”, señaló el entrenador del Manchester United.

“Esperemos que la próxima temporada sea mejor, que es lo que creemos que va a suceder”, agregó el portugués.