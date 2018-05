Manchester United vs Watford EN VIVO ONLINE por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Old Trafford, no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre el Manchester United vs Watford por la fecha 38 de la Premier League, el cual tendrá lugar este domingo 13 de mayo a las 9.00 am (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Manchester United vs Watford | Alineaciones

Manchester United: por confirmar

Watford: por confirmar

Manchester United vs Watford | La Previa

Manchester United vienen de un agónico empate a 0 contra el West Ham y espera poder sumar de a 3 en uno de sus últimos encuentros de la temporada cuando enfrente a un Watford en su casa, Old Trafford. El objetivo de los “red devils” es acabar la liga de la mejor manera y volviendo al triunfo tras dos jornadas con resultados esquivos.

Y es que desde la victoria de 2-1 sobre el Arsenal, los dirigidos de José Mourinho no han logrado ganar, pues cayeron contra el Brighton y con un empate sin goles contra West Ham, y aún tiene pendiente el duelo de la final de la FA Cup ante el Chelsea.

El Watford por su lado, llegaba a la última jornada de la liga inglesa tras haber roto una racha de 7 encuentros sin poder ganar, esto sucedió tras conseguir el triunfo de 2-1 sobre el Newcastle United donde los anotadores fueron Roberto Pereyra y Andre Gray obteniendo 41 puntos que les colocan en el puesto 13.